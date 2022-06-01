Эрдоган: Турция проведет новую антитеррористическую операцию в Сирии
Турция намерена провести новую трансграничную антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии. Об этом в ходе выступления в парламенте в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также добавил, что после этой операции республика будет «очищать от террористов» и другие регионы.
С 2017 года Турция в северных районах Сирии провела три военные операции под названием «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». После этого была создана буферная зона безопасности между сирийскими городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн и взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
23 мая 2022 года Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии для расширения зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции «Источник мира». По данным турецких СМИ, операция, в которой планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, может начаться в ближайшее время.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, потому что Россия не сможет ей помешать из-за украинского кризиса.
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