Эрдоган: Турция проведет новую антитеррористическую операцию в Сирии

Турция намерена провести новую трансграничную антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии. Об этом в ходе выступления в парламенте в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также добавил, что после этой операции республика будет «очищать от террористов» и другие регионы.

С 2017 года Турция в северных районах Сирии провела три военные операции под названием «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». После этого была создана буферная зона безопасности между сирийскими городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн и взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Откусить кусочек? В России напомнили о невыполненном обещании Турции по Сирии

23 мая 2022 года Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии для расширения зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции «Источник мира». По данным турецких СМИ, операция, в которой планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, может начаться в ближайшее время.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, потому что Россия не сможет ей помешать из-за украинского кризиса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТерроризмВоенная ОперацияСирияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры