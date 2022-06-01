Эрдоган: Турция проведет новую антитеррористическую операцию в Сирии

Турция намерена провести новую трансграничную антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии. Об этом в ходе выступления в парламенте в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также добавил, что после этой операции республика будет «очищать от террористов» и другие регионы.

С 2017 года Турция в северных районах Сирии провела три военные операции под названием «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». После этого была создана буферная зона безопасности между сирийскими городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн и взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.