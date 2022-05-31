Госдеп: новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву стабильности региона
31 мая 202221:57
Новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву региональной стабильности. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности».
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31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru