Госдеп: новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву стабильности региона

Новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву региональной стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

На Западе опасаются, что Россия использует гумкоридор в Сирии как «разменную монету»

Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:СирияТурция
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