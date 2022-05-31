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Госдеп: новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву стабильности региона

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Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности».

Новое наступление Турции в Сирии приведет к подрыву региональной стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

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