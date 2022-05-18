СМИ: китайцы считают Россию наиболее дружественной страной мира
Жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира, пишет издание Asia Times со ссылкой на данные опроса Центральноевропейского института азиатских исследований.
Согласно исследованию, за последние три года отношение китайцев к России улучшилось, и теперь КНР относится к РФ лучше всех прочих стран. Доверительное отношение основано на доверии российскому руководству.
При этом менее трети участников исследования положительно относятся к США.
Как сообщил ранее российский сенатор Алексей Пушков, в Китае ведется подготовка к «высококонфликтному» XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке.
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