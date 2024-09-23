Блинкен: США и союзники подготовят Украину к предстоящей зиме

США и их союзники намерены оказать помощь Украине в подготовке её энергосистемы к предстоящей зиме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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По его словам, на эти цели уже были «мобилизованы» порядка четырёх млрд долларов.

«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине всё необходимое», - сказал дипломат.

Ранее Блинкен на пресс-конференции в Киеве сообщил, что Вашингтон в ближайшие недели намерен передать Украине средства ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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