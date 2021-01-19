Новый удар США. Судно-достройщик «Северного потока-2» попало под санкции

Также во вторник швейцарская компания Zurich Insurance подтвердила , что выходит из проекта "Северный поток - 2". Как сообщали СМИ, главному страховщику проекта также угрожало включение санкционный список.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о введении незаконных ограничений, но продолжит работу по достройке газопровода. Однако ранее «Газпром» в своем меморандуме к размещению бондов не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток-2» в случае смены политической обстановки.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что такое сообщение «Газпрома» не должно испугать инвесторов, так как при размещении облигаций эмитент должен предупредить потенциальных инвесторов о всех возможных рисках. Сам Пикин выразил уверенность, что строительство будет завершено к середине года, как и планировалось ранее.

В то, что строительство газопровода завершат, верит и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире НСН он рассказал, что шансов остановить достройку газопровода у американцев нет, а вот запретить ввести его в эксплуатацию они могут. И в этом случае Россия даже не сможет никак воздействовать на этот процесс.

Впрочем, не только Россия нуждается в этом газопроводе: в его реализации заинтересованы и европейские партнёры. Так, во вторник в Германии официально учрежден экологический фонд в поддержку проекта «Северный поток-2», а сам газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе. С учётом позиции Берлина, немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

Достройка трубопровода возобновилась в середине января. Для завершения проекта необходимо проложить еще порядка 150 км трубы на морской территории Дании.

