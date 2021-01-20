Посол РФ в США осудил введение нового пакета санкций

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что санкции, введенные США против проекта "Северный поток-2", являются нарушением международного права. Об этом сообщает ТАСС.

Новый удар США. Судно-достройщик «Северного потока-2» попало под санкции

По мнению дипломата, санкции против участников строительства незаконны. Кроме того, Антонов выразил уверенность, что США не смогут получить выгоду от наложенных ограничений.

Антонов также указал на то, что Штаты искусственно пытаются создать преимущество на европейском рынке энергетики, призывая страны Европы закупать свои энергоресурсы. На официальной странице посольства в Facebook посол написал о том, что США "вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей".

Антонов отметил, что властями США движет недобросовестная конкуренция. Он подчеркнул, что победителей в этой "авантюре" не будет.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции Против РоссииСША
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