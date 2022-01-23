Блинкен сомневается в актуальности немедленных санкций для сдерживания России
Запад не справится с Россией на украинском направлении, если в отношении Кремля введут санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии телеканалу CNN.
«Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — цитирует агентство Reuters слова Блинкена в эфире CNN.
При этом Блинкен заявил, что США «ни в коей мере» не будут осторожничать, несморя на то, что им необходима поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью Presse am Sonntag. Шалленберг пояснил, что санкции затронут сферы экономики и финансов. Дипломат также не исключил отключение России от системы SWIFT.
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