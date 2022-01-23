В Австрии рассказали о пакете антироссийских санкций с отключением страны от SWIFT
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью Presse am Sonntag.
Шалленберг пояснил, что санкции затронут сферы экономики и финансов. Дипломат также не исключил отключение России от системы SWIFT.
«Ничто не исключается из обсуждения. Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков», — сказал Шалленберг.
При этом политик высказался против санкций в отношении «Северного потока-2» из-за ситуации на Украине.
«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и "Северной поток 2" еще даже не является ее частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество», - подчеркнул он.
Ранее власти США заявили, что не исключают возможность исключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
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