СМИ: военная помощь Украине может подорвать боеспособность США

По данным издания, США и их союзники декларируют готовность предоставлять Украине столько поддержки, «сколько ей требуется». Однако рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать. Как говорят аналитики, на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине сохранить нынешний уровень материальной поддержки будет очень сложно.

Кроме того, по данным газеты, массовые поставки могут попросту подорвать боеспособность США.

Напомним, соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине.

