СМИ: военная помощь Украине может подорвать боеспособность США

Соединенные Штаты и их союзники в долгосрочной перспективе вряд ли смогут продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву, сообщает The New York Times.

США прорабатывают планы по поставкам оружия Киеву «на годы вперед»

По данным издания, США и их союзники декларируют готовность предоставлять Украине столько поддержки, «сколько ей требуется». Однако рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать. Как говорят аналитики, на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине сохранить нынешний уровень материальной поддержки будет очень сложно.

Кроме того, по данным газеты, массовые поставки могут попросту подорвать боеспособность США.

Напомним, соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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