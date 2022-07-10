СМИ: военная помощь Украине может подорвать боеспособность США
Соединенные Штаты и их союзники в долгосрочной перспективе вряд ли смогут продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву, сообщает The New York Times.
По данным издания, США и их союзники декларируют готовность предоставлять Украине столько поддержки, «сколько ей требуется». Однако рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать. Как говорят аналитики, на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине сохранить нынешний уровень материальной поддержки будет очень сложно.
Кроме того, по данным газеты, массовые поставки могут попросту подорвать боеспособность США.
Напомним, соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
- Лайнер Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
- СМИ: военная помощь Украине может подорвать боеспособность США
- Политолог не исключил смену власти в ФРГ из-за энергетического кризиса
- Пушков указал на самую большую глупость ЕС
- Зеленский отправил в отставку посла Украины в Германии Мельника
- СМИ: На Западе недооценили стремление РФ к победе на Украине
- В Москве гроза с дождем будут до вечера
- Бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов зарегистрировал юрлицо
- В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru