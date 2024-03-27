Блинкен проведет встречу с главой МИД Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Reuters.
Кроме того, Блинкен намерен провести встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Мероприятия входят в турне Блинкена по Франции и Бельгии, которое состоится с 1 по 5 апреля. Также он обсудит с главой правительства Армении Николом Пашиняном положение в стране.
Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил тайный визит в Киев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru