Блинкен проведет встречу с главой МИД Украины

Кроме того, Блинкен намерен провести встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мероприятия входят в турне Блинкена по Франции и Бельгии, которое состоится с 1 по 5 апреля. Также он обсудит с главой правительства Армении Николом Пашиняном положение в стране.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил тайный визит в Киев.

