Блинкен проведет встречу с главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Reuters.

СМИ: Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине

Кроме того, Блинкен намерен провести встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мероприятия входят в турне Блинкена по Франции и Бельгии, которое состоится с 1 по 5 апреля. Также он обсудит с главой правительства Армении Николом Пашиняном положение в стране.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил тайный визит в Киев.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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