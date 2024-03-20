Помощник президента США по нацбезопасности Салливан тайно посетил Киев
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил тайный визит в Киев, сообщила газета Washington Post.
Дата визита чиновника не называется. Отмечается, что Салливан прибыл в Киев на фоне трудностей с утверждением Конгрессом США военной помощи Украине.
По данным Reuters, на пресс-конференции с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком Салливан пообещал выделить Киеву крупный пакет военной помощи.
На прошлой неделе США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $300 миллионов. В новый транш вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru