Помощник президента США по нацбезопасности Салливан тайно посетил Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил тайный визит в Киев, сообщила газета Washington Post.

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Дата визита чиновника не называется. Отмечается, что Салливан прибыл в Киев на фоне трудностей с утверждением Конгрессом США военной помощи Украине.

По данным Reuters, на пресс-конференции с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком Салливан пообещал выделить Киеву крупный пакет военной помощи.

На прошлой неделе США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $300 миллионов. В новый транш вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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