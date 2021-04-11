Песков заявил, что никто не приемлет возможность войны с Украиной

Он подчеркнул, что «никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил причины обострения в Донбассе.

«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.

