Песков заявил, что никто не приемлет возможность войны с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он отметил, что никто не приемлет какую-то возможность войны с Украиной.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что «никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил причины обострения в Донбассе.
«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 702 / сут.
Умерли
103 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 230 / сут.
- Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным
- Песков прокомментировал разговор Путина и Меркель о войсках РФ на границе с Украиной
- Песков заявил, что никто не приемлет возможность войны с Украиной
- ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19
- Песков раскрыл подробности о послании Путина Федсобранию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru