Песков заявил, что никто не приемлет возможность войны с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он отметил, что никто не приемлет какую-то возможность войны с Украиной.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Он подчеркнул, что «никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил причины обострения в Донбассе.

«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Война На УкраинеВойна В ДонбассеДмитрий ПесковПесков
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