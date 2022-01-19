Блинкен пообещал Зеленскому «калечащие» последствия для России из-за Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию обстановки вокруг Украины будут «калечащими». Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
По его словам, если Россия и дальше будет проявлять агрессию против Украины, то США вместе с союзниками пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не проводит никаких серьезных действий, которые говорили бы о подготовке к большой войне на Украине.
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