Блинкен пообещал Зеленскому «калечащие» последствия для России из-за Украины

По его словам, если Россия и дальше будет проявлять агрессию против Украины, то США вместе с союзниками пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не проводит никаких серьезных действий, которые говорили бы о подготовке к большой войне на Украине.

