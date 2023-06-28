Блинкен: Пекин может помочь в урегулировании кризиса на Украине

КНР может помочь на определенном этапе урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC.

«Поучили жизни?»: США предрекли «истерику» после визита Блинкена в Китай

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с китайским руководством во время недавнего визита в Китай.

«Мы согласились, что эти разговоры надо продолжать», - отметил глава Госдепа.

Вместе с тем, он добавил, что видит лишь в отдаленной перспективе участие Пекина в завершении конфликта.

Ранее в США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:КонфликтУкраинаКНРГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры