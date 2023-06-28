Блинкен: Пекин может помочь в урегулировании кризиса на Украине
28 июня 202316:58
КНР может помочь на определенном этапе урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC.
Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с китайским руководством во время недавнего визита в Китай.
«Мы согласились, что эти разговоры надо продолжать», - отметил глава Госдепа.
Вместе с тем, он добавил, что видит лишь в отдаленной перспективе участие Пекина в завершении конфликта.
Ранее в США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru