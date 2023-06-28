Блинкен: Пекин может помочь в урегулировании кризиса на Украине

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с китайским руководством во время недавнего визита в Китай.

«Мы согласились, что эти разговоры надо продолжать», - отметил глава Госдепа.

Вместе с тем, он добавил, что видит лишь в отдаленной перспективе участие Пекина в завершении конфликта.

Ранее в США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



