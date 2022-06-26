Блинкен: Отказ G7 от золота из России лишит ее $19 миллиардов

Отказ стран G7 от импорта российского золота лишит Москву приблизительно $19 миллиардов в год. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его мнению, такая мера также ударит по второй по прибыльности статье экспорта РФ.

«Для галочки»: Финансист исключил удар по России из-за санкций ЕС на золото

До этого стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят импортировать золото из России.

Ранее в Евросовете также допустили запрет импорта российского золота вслед за G7.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияИмпортЗолотоСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры