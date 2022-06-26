Блинкен: Отказ G7 от золота из России лишит ее $19 миллиардов
26 июня 202218:10
Отказ стран G7 от импорта российского золота лишит Москву приблизительно $19 миллиардов в год. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его мнению, такая мера также ударит по второй по прибыльности статье экспорта РФ.
До этого стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят импортировать золото из России.
Ранее в Евросовете также допустили запрет импорта российского золота вслед за G7.
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26 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru