Блинкен: Отказ G7 от золота из России лишит ее $19 миллиардов

Отказ стран G7 от импорта российского золота лишит Москву приблизительно $19 миллиардов в год. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его мнению, такая мера также ударит по второй по прибыльности статье экспорта РФ.