Блинкен опасается, что Россия намерена восстановить Советский Союз

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», - заявил он в интервью телеканалу CNN.

Политик также добавил, что это «неприемлемо».

Серьезно влиять на воссоздание СССР из-за США сейчас невозможно. Так в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Не из-за политики России, а из-за сложившейся геополитической ситуации, к сожалению, сейчас это [воссоздание СССР] невозможно. США полностью контролируют марионеточный режим Порошенко-Зеленского на Украине, осуществляют серьезную экспансию и влияние в регионах Средней Азии, пытаются устраивать провокации в Белоруссии. США в этом не заинтересованы – не для этого они разрушали Советский Союз. Их задача была разделить экономический, политический, военный потенциал страны», - сказал он.