Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях на ззаседании Совбеза ООН
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия виновна в военных преступлениях, во время появления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщил портал Ura.ru.
Сообщается, что Блинкен поделился эмоциональными историями, якобы услышанными им в ходе визита на Украину.
Лавров в свою очередь заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на западных странах, и отметил, что Запад замалчивает первопричины противостояния, оперируя такими лозунгами, как «агрессия» и «вторжение». Лавров обвинил западные страны в игнорировании и обмане России.
Ранее Лавров заявил, что риски начала нового глобального конфликта растут. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru