Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях на ззаседании Совбеза ООН

Сообщается, что Блинкен поделился эмоциональными историями, якобы услышанными им в ходе визита на Украину.

Лавров в свою очередь заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на западных странах, и отметил, что Запад замалчивает первопричины противостояния, оперируя такими лозунгами, как «агрессия» и «вторжение». Лавров обвинил западные страны в игнорировании и обмане России.

Ранее Лавров заявил, что риски начала нового глобального конфликта растут. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

