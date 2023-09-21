Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях на ззаседании Совбеза ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия виновна в военных преступлениях, во время появления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщил портал Ura.ru.

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Сообщается, что Блинкен поделился эмоциональными историями, якобы услышанными им в ходе визита на Украину.

Лавров в свою очередь заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на западных странах, и отметил, что Запад замалчивает первопричины противостояния, оперируя такими лозунгами, как «агрессия» и «вторжение». Лавров обвинил западные страны в игнорировании и обмане России.

Ранее Лавров заявил, что риски начала нового глобального конфликта растут. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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