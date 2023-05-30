Блинкен: новые антироссийские санкции Вашингтона ограничат передачу Москве технологий
США в среду объявят о новых ограничениях, направленных против России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.
По его словам, новый пакет санкций Вашингтона предусматривает ужесточения экспортного контроля с целью не допустить передачу Москве технологий производства боевых дронов.
Также новые меры, как отметил глава Госдепа, направлены на противодействие российской дезинформации и поддержку правозащитников.
Ранее Блинкен заявил, что США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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