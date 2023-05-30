Блинкен: новые антироссийские санкции Вашингтона ограничат передачу Москве технологий

США в среду объявят о новых ограничениях, направленных против России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

США планируют продать Киеву NASAMS на $285 млн

По его словам, новый пакет санкций Вашингтона предусматривает ужесточения экспортного контроля с целью не допустить передачу Москве технологий производства боевых дронов.

Также новые меры, как отметил глава Госдепа, направлены на противодействие российской дезинформации и поддержку правозащитников.

Ранее Блинкен заявил, что США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:БеспилотникиСанкции СШАСанкции Против РоссииГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры