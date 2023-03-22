Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США

Он отметил, что мир после «холодной войны» кончился, и сегодня идет интенсивная конкуренция, чтобы «определить будущее». По словам Блинкена, от России исходит «острая угроза», а Китай представляет собой долгосрочный вызов для Соединенных Штатов.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН отмечал, что Запад, особенно США, объявили Китаю торговую войну, а также расширяют военное присутствие у границ АТР.

