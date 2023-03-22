Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США
Конкуренция с Россией и Китаем является главным вызовом для Соединенных Штатов. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что мир после «холодной войны» кончился, и сегодня идет интенсивная конкуренция, чтобы «определить будущее». По словам Блинкена, от России исходит «острая угроза», а Китай представляет собой долгосрочный вызов для Соединенных Штатов.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН отмечал, что Запад, особенно США, объявили Китаю торговую войну, а также расширяют военное присутствие у границ АТР.
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