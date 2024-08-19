Израиль сообщил о ликвидации полевого командира ракетных сил «Хезболлах»
Истребители ВВС Израиля атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетных подразделений шиитского движения «Хезболлах» Хусейн Али Хусейн. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Накануне Израиль сообщил о ликвидации двух высокопоставленных боевиков ХАМАС. В заявлении ЦАХАЛ упоминались Ахмед Абу Ара и Рафет Даваси, оба из северной части Западного берега реки Иордан, как цели удара.
В тот же день The Wall Street Journal опубликовал информацию о том, что Израилю удалось уничтожить Фуада Шукра, одного из основателей и ключевых оперативников группировки «Хезболла», известного как «Призрак».
Напряженность на Ближнем Востоке усилилось после гибели 31 июля главы политбюро ХАМАС Исмаиля Хании. Согласно различным источникам, он погиб либо в результате прямого ракетного удара, либо из-за взрыва заранее заложенного устройства. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в организации этой атаки и пообещали ответные действия. Израиль официально не подтвердил свою причастность к произошедшему, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru