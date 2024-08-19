Израиль сообщил о ликвидации полевого командира ракетных сил «Хезболлах»

Истребители ВВС Израиля атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетных подразделений шиитского движения «Хезболлах» Хусейн Али Хусейн. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Накануне Израиль сообщил о ликвидации двух высокопоставленных боевиков ХАМАС. В заявлении ЦАХАЛ упоминались Ахмед Абу Ара и Рафет Даваси, оба из северной части Западного берега реки Иордан, как цели удара.