Блинкен: Двери НАТО открыты для новых членов

В пятницу глава американского Госдепартамента находится с визитом в финской столице.

«Двери НАТО открыты для новых членов и продолжат быть открытыми», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды Киева на вступление в Североатлантический альянс становятся все более отдаленными. По мнению политика, решение о членстве Украины должно быть принято на июльском саммите блока в Вильнюсе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

