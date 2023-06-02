Блинкен: Двери НАТО открыты для новых членов
Двери НАТО останутся открытыми для новых членов блока. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в мэрии Хельсинки.
В пятницу глава американского Госдепартамента находится с визитом в финской столице.
«Двери НАТО открыты для новых членов и продолжат быть открытыми», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды Киева на вступление в Североатлантический альянс становятся все более отдаленными. По мнению политика, решение о членстве Украины должно быть принято на июльском саммите блока в Вильнюсе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru