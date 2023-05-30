Госдеп США счел Швецию готовой к вступлению в НАТО

Глава Госдепа провел переговоры с руководителем МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Они подчеркнули важность единства НАТО.

«Госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактирует с Анкарой по вопросу вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

