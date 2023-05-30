Госдеп США счел Швецию готовой к вступлению в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что считает Швецию готовой к вступлению в Североатлантический альянс. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Глава Госдепа провел переговоры с руководителем МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Они подчеркнули важность единства НАТО.
«Госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас», - говорится в сообщении.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактирует с Анкарой по вопросу вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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