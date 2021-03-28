Блинкен анонсировал новые меры против России

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовятся ввести новые меры против России после анализа действий Москвы, которые Вашингтон считает «враждебными», сообщает ТАСС.

Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал США трудные времена в отношениях с Россией. Он объяснил это глубокими различиями позиций двух стран, а также действиями, на которые американской стороне «необходимо ответить решительно», пишет Газета.ru.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об истинной причине введения антироссийских санкций. Западные экономические санкции против России введены, чтобы остановить развитие нашей страны и нанести удар по конкурентоспособности РФ, считает спикер.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЭкономикаПолитикаРоссияСанкции США
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