Блинкен анонсировал новые меры против России

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал США трудные времена в отношениях с Россией. Он объяснил это глубокими различиями позиций двух стран, а также действиями, на которые американской стороне «необходимо ответить решительно», пишет Газета.ru.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об истинной причине введения антироссийских санкций. Западные экономические санкции против России введены, чтобы остановить развитие нашей страны и нанести удар по конкурентоспособности РФ, считает спикер.

