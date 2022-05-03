Блинкен 5 мая изложит положения курса США в отношении Китая
3 мая 202223:42
Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучит основные положения курса Вашингтона в отношении Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.
Отмечается, что Блинкен выступит в Университете имени Джорджа Вашингтона.
Накануне глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в эпоху большей нестабильности. Он также обвинил Россию и Китай в желании фундаментально изменить мировой порядок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru