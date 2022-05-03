Блинкен 5 мая изложит положения курса США в отношении Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучит основные положения курса Вашингтона в отношении Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Отмечается, что Блинкен выступит в Университете имени Джорджа Вашингтона.

Накануне глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в эпоху большей нестабильности. Он также обвинил Россию и Китай в желании фундаментально изменить мировой порядок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:КитайСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры