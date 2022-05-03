Генерал США обвинил Россию и Китай в желании фундаментально изменить мировой порядок
Глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, сообщает РИА Новости.
По его словам, в такое время «потенциал столкновения между великими державами растёт, а не уменьшается».
Милли считает, что Россия и Китай желают «фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок» и США приходится противостоять этим великим державам.
Генерал добавил, что происходящее на Украине является «крупнейшей угрозой безопасности Европы, а возможно, и всему миру» за всю его военную карьеру.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США хотят увидеть поражение России в ходе военной спецоперации на Украине, сообщает RT.
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