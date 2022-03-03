Блинкен 3-8 марта посетит ряд стран Европы

В частности, Блинкен посетит Бельгию, Польшу, Молдавию, Литву и Эстонию.



Отмечается, что в рамках этой поездки Блинкен проведет обширные консультации по поводу военных действий РФ на Украине. В Госдепе назвали вторжение РФ на украинскую территорию «неспровоцированной и необоснованной».

Ранее Блинкен заявил о готовности к переговорам с властями РФ, если они отведут войска с Украины.

