Блинкен 3-8 марта посетит ряд стран Европы
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 3 по 8 марта посетит ряд стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, Блинкен посетит Бельгию, Польшу, Молдавию, Литву и Эстонию.
Отмечается, что в рамках этой поездки Блинкен проведет обширные консультации по поводу военных действий РФ на Украине. В Госдепе назвали вторжение РФ на украинскую территорию «неспровоцированной и необоснованной».
Ранее Блинкен заявил о готовности к переговорам с властями РФ, если они отведут войска с Украины.
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