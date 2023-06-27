Бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском

Бизнес-джет Пригожина сел на территории Белоруссии в 07:40 утра. Также в Мачулищах приземлился еще один самолет из Санкт-Петербурга.

Накануне основателя «Вагнера» заметили в отеле Green City в Минске. При этом администрация гостиницы не подтвердила нахождение здесь Пригожина.

Ранее в Кремле заявили, что после попытки вооруженного мятежа основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. По словам президента РФ Владимира Путина, бойцы военной компании могут остаться в ее составе, покинув Россию и переместившись на территорию соседней республики, либо заключить контракт с Минобороны РФ, отмечает телеканал «360».

