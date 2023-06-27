Бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском
Самолет основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Бизнес-джет Пригожина сел на территории Белоруссии в 07:40 утра. Также в Мачулищах приземлился еще один самолет из Санкт-Петербурга.
Накануне основателя «Вагнера» заметили в отеле Green City в Минске. При этом администрация гостиницы не подтвердила нахождение здесь Пригожина.
Ранее в Кремле заявили, что после попытки вооруженного мятежа основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. По словам президента РФ Владимира Путина, бойцы военной компании могут остаться в ее составе, покинув Россию и переместившись на территорию соседней республики, либо заключить контракт с Минобороны РФ, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru