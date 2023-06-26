Пригожина заметили в минском отеле Green City
26 июня 202315:51
Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заметили в минском отеле Green City, сообщает Telegram-канал Brief.
Отмечается, что сам отель расположен на окраине белорусской столицы. Других подробностей пока не приводится. Телеканал RTVI в свою очередь сообщает, что его журналисты связались с администрацией отеля, однако те не подтвердили нахождение бизнесмена в их гостинице.
Местный политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Пригожин не задержится в Белоруссии, и вскоре отправится в Африку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru