«Битва за электорат»: В Германии объяснили слова Шольца о русской культуре

В Германии сегодня нет поголовного преследования россиян, но и говорить о нормализации ситуации после начала спецоперации нельзя, сказал НСН Александр Рар.

На востоке Германии живут люди, которые выросли на русской культуре и больше сочувствуют России, канцлер Германии Олаф Шольц в погоде за рейтингом пытается привлечь их на свою сторону словами о русской культуре. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

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Ранее Шольц выступил против запрета на выступления российских артистов. Он заявил об этом, отвечая вопрос украинки в Мюнхене, сообщил Handelsblatt. Шольц отметил, что человека, активно поддерживающего спецоперацию, просто не пригласили бы, однако, полагает канцлер, есть и россияне, не поддерживающие курс президента России Владимира Путина. Рар предположил, чем руководствовался Шольц, делая такое заявление.

«Шольц должен бороться за голоса немцев, особенно проживающих на востоке Германии, которые выросли на русской культуре и больше сочувствуют России. Население востока Германии не желает "взрывать мосты" с Россией и порой возмущается из-за запретов русских концертов, русской культуры. На востоке страны растет популярность правой партии “Альтернатива для Германии” — она даже обогнала партию Шольца на федеральном уровне, если верить результатам соцопросов. Социал-демократы говорят о том, что эту партию надо запретить, надо бороться с ее идеями и с ее программатикой. Партия Шольца заявляет: “Мы против войны, но не против России”. Шольц пытается привлечь на свою сторону электорат “Альтернативы для Германии”, выступающей против русофобии в Германии», — сказал Рар.

Политолог также описал отношение к россиянам в Германии.

«В начале военных действий казалось, что Германию захлестывает русофобия. Это чувствовалось в школах, в магазинах, в банках и так далее. Русских попросту выталкивали. Сейчас жгучей русофобии не чувствуется, но и сказать, что ситуация нормализовалась, нельзя. В обществе здесь преобладает проукраинская точка зрения. Большинство немцев воспринимают Украину как жертву, полагают, что Украина не должна проиграть в конфликте с Россией, выступают за продолжение поставок оружия, хоть и устали от войны. Но и поголовного преследования россиян не видно, несмотря на большие ограничения: например, автомобили с русскими номерами здесь фактически запрещены», — добавил эксперт.

При этом, отметил Рар, немецкие элиты — чиновники, представители крупных компаний — негативно относятся к России.

«Русскую культуру запрещают не политики. В местных элитах есть такая неприязнь по отношению ко всему русскому, что люди делают это даже без указания сверху, говорят, что не хотят, чтобы русский язык был слышен в Германии. Элиты дорожат своим имиджем и понимают, что если они будут слишком снисходительно относиться к России или положительно говорить о России, то это очень серьезно ударит по имиджу их компаний. Поэтому они действуют очень осторожно при помощи запретов», — подытожил он.

Ранее Путин заявил, что тот, кто пытается уничтожить российскую культуру, совершает «попытку самоубийства, так как уничтожает сам себя». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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