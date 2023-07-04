Гвердцители заявила, что не может отказаться от песен на русском языке

По её словам, они исполняет песни на разных языках, что можно сравнить с составлением букета, «где рядом друг с другом находятся разные цветы».

«Рядом с грузинскими песнями звучат русские, на белорусском языке, на украинском, на иврите, на идише, на французском. Это такой букет! Я счастлива, что я этому служу», – заключила исполнительница.

Ранее директор Гвердцители Сергей Пудовкин заявил, что требование активистов лишить артистку российского гражданства является «откровенным идиотизмом», незаслуживающим комментариев, сообщает RT.

