Гвердцители заявила, что не может отказаться от песен на русском языке
Народная артистка РФ, грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 заявила, что её концерты невозможно представить без песен на русском языке.
По её словам, они исполняет песни на разных языках, что можно сравнить с составлением букета, «где рядом друг с другом находятся разные цветы».
«Рядом с грузинскими песнями звучат русские, на белорусском языке, на украинском, на иврите, на идише, на французском. Это такой букет! Я счастлива, что я этому служу», – заключила исполнительница.
Ранее директор Гвердцители Сергей Пудовкин заявил, что требование активистов лишить артистку российского гражданства является «откровенным идиотизмом», незаслуживающим комментариев, сообщает RT.
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