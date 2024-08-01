Мать Винника заявила, что сына вычеркнули из списка на обмен заключенными

Россиянина Александра Винника, обвиняемого США в создании криптобиржи BTC-e и отмывании $4 млрд через нее, могли не включить в сделку по обмену заключенными между Россией и западными странами, поскольку ему еще не был вынесен приговор. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Аркадий Бух.

По его словам, процесс обмена заключенными не имеет строгих правил и не является судебной процедурой. Он добавил, что обычно правительства США и России не включают в обмен тех, кто еще не был осужден, что снижает вероятность освобождения Александра Винника.