Мать Винника заявила, что сына вычеркнули из списка на обмен заключенными

Россиянина Александра Винника, обвиняемого США в создании криптобиржи BTC-e и отмывании $4 млрд через нее, могли не включить в сделку по обмену заключенными между Россией и западными странами, поскольку ему еще не был вынесен приговор. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Аркадий Бух.

По его словам, процесс обмена заключенными не имеет строгих правил и не является судебной процедурой. Он добавил, что обычно правительства США и России не включают в обмен тех, кто еще не был осужден, что снижает вероятность освобождения Александра Винника.

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Мать Александра Винника, Вера Винник, сообщила агентству, что 1 августа ее сын позвонил и сказал, что его исключили из списка на обмен по неясной причине.

Она добавила, что Винник просто сказал: «Меня вычеркнули», и не объяснил детали. Вера Винник также предположила, что его исключение могло быть связано с тем, что приговор еще не вынесен, передает «Радиоточка НСН».

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