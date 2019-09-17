Бить комара компьютером. В России отвергли идею продажи С-300 саудитам

Саудовская Аравия может купить для своей защиты зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин. 14 сентября в результате атаки беспилотников был нанесен значительный ущерб нефтеперерабатывающему заводу и месторождению в Саудовской Аравии, в результате чего экспорт нефти из этой страны значительно сократился.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обороняться от дронов таким мощным оружием, как С-300 или С-400, по меньшей мере, неразумно, а во-вторых опасно со стратегической точки зрения.

«Единственно, что можно использовать ЗРПК типа «Панциря С», который эффективно решает такие задачи. У США таких комплексов нет. Есть у них Patriot, но он такого же класса как С-300. Стрельба ракетами….они просто не наведутся на цель, равно как и не наведутся ПЗРК», - отметил Сивков.