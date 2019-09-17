Бить комара компьютером. В России отвергли идею продажи С-300 саудитам
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук назвал в беседе с НСН две причины, по которым России не стоит продавать Саудовской Аравии С-300.
Саудовская Аравия может купить для своей защиты зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин. 14 сентября в результате атаки беспилотников был нанесен значительный ущерб нефтеперерабатывающему заводу и месторождению в Саудовской Аравии, в результате чего экспорт нефти из этой страны значительно сократился.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обороняться от дронов таким мощным оружием, как С-300 или С-400, по меньшей мере, неразумно, а во-вторых опасно со стратегической точки зрения.
«Единственно, что можно использовать ЗРПК типа «Панциря С», который эффективно решает такие задачи. У США таких комплексов нет. Есть у них Patriot, но он такого же класса как С-300. Стрельба ракетами….они просто не наведутся на цель, равно как и не наведутся ПЗРК», - отметил Сивков.
«Использовать С-300 в борьбе с беспилотниками – это всё равно, что попытаться таракана, бегающего по полу, убить при помощи бросания компьютера в него».
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако госсекретарь США Майк Помпео назначил виновником атаки Иран. А сенатор-республиканец Линдси Грэм и вовсе предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае «продолжения провокаций».
Тегеран все обвинения в свой адрес отвергает и называет подобные обвинения «подготовкой почвы» секретными организациями для дальнейших действий США в регионе. В это связи получить саудитом российское новейшее вооружение будет крайне нелогичным шагом, считает Константин Сивков.
«Но внедрение России на оружейный рынок Саудовской Аравии - это отход страны от США, переориентация на Москву. Такой дорогостоящие игрушки как оружие, делают страну-покупателя зависимой от страны-производителя этого оружия. Но с другой страны, передавая оружие саудитам, его могут получить для ознакомления и Соединенные Штаты. Вашингтон может вскрыть все тайны нашего оружия, принципы его работы. Это позволит создавать высокоэффективное средство радиоэлектронного подавления. Это обоюдоострая вещь. И получая геополитические дивиденды, мы можем получить серьезные потери в плане обеспечения безопасности от возможных воздушных ударов. Я не уверен, что Саудовской Аравии можно продавать комплексы ПВО», -заключил военный эксперт.
Добавим, военное сотрудничество России и Саудовской Аравии долгое время было ограничено поставками в Эл-Рияд относительно небольших объемов вооружений и военной техники. Но по неподтвержденным данным саудиты готовы закупить дорогостоящие виды оружия, включая зенитные ракетные системы С-400.
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