Bild: В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выступило за продажу недвижимости России в столице Германии, чтобы вырученные средства направлять на помощь Украине, сообщило издание Bild.

В материале уточняется, что одним из инициаторов предложения является уроженка Украины Лилия Усик. Политик отметила, что дома, принадлежащие РФ, можно продать и полученные средства передать Украине.

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Помимо этого, берлинское отделение ХДС предлагает изъять дома, которые Россия якобы уже не использует, в районе Берлина Карлсхорст, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск в Германии. Однако комитет по строительству города Берлин на запрос Bild ответил, что сейчас договорённостей по передаче государству владений РФ нет.

Ранее в России предостерегли Евросоюз от использования денег РФ для оказания военной помощи Украине, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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