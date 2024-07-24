Bild: В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России
Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выступило за продажу недвижимости России в столице Германии, чтобы вырученные средства направлять на помощь Украине, сообщило издание Bild.
В материале уточняется, что одним из инициаторов предложения является уроженка Украины Лилия Усик. Политик отметила, что дома, принадлежащие РФ, можно продать и полученные средства передать Украине.
Помимо этого, берлинское отделение ХДС предлагает изъять дома, которые Россия якобы уже не использует, в районе Берлина Карлсхорст, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск в Германии. Однако комитет по строительству города Берлин на запрос Bild ответил, что сейчас договорённостей по передаче государству владений РФ нет.
Ранее в России предостерегли Евросоюз от использования денег РФ для оказания военной помощи Украине, передает RT.
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