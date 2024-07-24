Помимо этого, берлинское отделение ХДС предлагает изъять дома, которые Россия якобы уже не использует, в районе Берлина Карлсхорст, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск в Германии. Однако комитет по строительству города Берлин на запрос Bild ответил, что сейчас договорённостей по передаче государству владений РФ нет.

Ранее в России предостерегли Евросоюз от использования денег РФ для оказания военной помощи Украине, передает RT.

