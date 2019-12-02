Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон заявил о намерении ввести санкции, направленные против строительства «Северного потока-2», пишет немецкое издание Bild. Речь идет об ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. Предполагается, что такие меры со стороны США поставят реализацию проекта под удар, сообщает Ura.ru.
По данным издания, Соединенные Штаты Америки планируют запретить принимать участие в бизнесе страны государствам, которые имеют отношение к строительству газопровода. по мнению собеседника немецкого СМИ, ограничительные меры станут частью закона о военном бюджете США на будущий год, пишет Утро.ру.
Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.
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