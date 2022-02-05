Bild рассказала о планах России «присоединить» Украину к Союзному государству

После «вторжения» на Украину Россия созовет «народную раду», распустит Верховную раду, объявив ее незаконной, и присоединит Украину к Союзному государству. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки.

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По данным издания, Россия разгромит украинскую армию, в осажденных крупных городах будут активизированы агентурные ячейки для формирования пророссийской власти. «Народная рада» будет сформирована из отобранных спецслужбами представителей Украины.

Марионеточное правительство в Киеве объявит чрезвычайное положение. На этом фоне в стране создадут систему лагерей для протестующих. Новое руководство призвано «создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России», пишет Газета.ru.

Немецкое издание сообщает, что «полномасштабное вторжение» произойдет в феврале.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, затем ошибочное сообщение удалили.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Союзное государствоНападениеРоссияУкраина
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