Bild рассказала о планах России «присоединить» Украину к Союзному государству

По данным издания, Россия разгромит украинскую армию, в осажденных крупных городах будут активизированы агентурные ячейки для формирования пророссийской власти. «Народная рада» будет сформирована из отобранных спецслужбами представителей Украины.

Марионеточное правительство в Киеве объявит чрезвычайное положение. На этом фоне в стране создадут систему лагерей для протестующих. Новое руководство призвано «создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России», пишет Газета.ru.

Немецкое издание сообщает, что «полномасштабное вторжение» произойдет в феврале.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, затем ошибочное сообщение удалили.

