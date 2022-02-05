Агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину

«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (около 0:00 субботы мск - НСН) на нашем сайте», — отмечается в сообщении на сайте агентства.

В Bloomberg указали, что «глубоко сожалеют» о произошедшем. Обстоятельства совершения ошибки выясняются.

