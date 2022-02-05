Антонов прокомментировал «утечки» о подготовке Россией провокаций на Украине
Утверждения США о подготовке Россией «операции под чужим флагом» на Украине — ложь и часть информационной войны против РФ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос издания Newsweek.
Антонов допустил, что сообщения о якобы готовящейся Россией провокации нацелены на обеспечение алиби для операций украинских силовиков против Донбасса.
Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия планирует снять фейковое видео с инсценированным нападением Украины на территорию страны — с «убитыми», разрушенными зданиями, украинским оружием. Как считают в США, подобный ролик стал бы предлогом для РФ начать боевые действия против Украины. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг слова американских властей, подчеркнув, что Москва «не занимается такими вещами».
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