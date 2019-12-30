Безумие, ставшее явью: В Италии отметили историческую значимость Путина

Такое же мнение высказывал и бывший президент США Джордж Буш, который в 2002 году подписал договоренность о создании Совета, отметил Фраттини.

Совет Россия-НАТО направлен на развитие сотрудничества и координацию военно-политических действий между РФ и государствами-членами альянса.

Ранее НСН сообщала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить сложности во взаимоотношениях между военным альянсом и Москвой.







