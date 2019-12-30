Безумие, ставшее явью: В Италии отметили историческую значимость Путина
Бывший глава МИД Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини заявил, что согласие российского лидера Владимира Путина создать Совет Россия-НАТО стало поистине историческим шагом для всего мира.
С предложением об основании Совета выступил тогда премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и инициатива казалась абсолютным безумием. Фраттини в интервью РИА Новости отметил, что «и не предполагал, что президент такой великой страны» даст положительный ответ.
Такое же мнение высказывал и бывший президент США Джордж Буш, который в 2002 году подписал договоренность о создании Совета, отметил Фраттини.
Совет Россия-НАТО направлен на развитие сотрудничества и координацию военно-политических действий между РФ и государствами-членами альянса.
Ранее НСН сообщала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить сложности во взаимоотношениях между военным альянсом и Москвой.
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