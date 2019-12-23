Генсек НАТО захотел лично встретиться с Путиным

При сложностях в отношениях между сторонами переговоры важны, считает Столтенберг. По его словам, даже если отношения с Россией не улучшатся, военному альянсу лучше быть в состоянии «управлять» ими.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов ранее высказал мнение, что НАТО готовится к войне и напомнил, что в доктрине альянса Россия находится в статусе противника.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН назвал НАТО «дубинкой, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы».

