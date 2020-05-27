Безработица пошла в рост. Путин готов увеличить пособие

Последние данные о количестве безработных в России привел министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании, которое провел президент по этой проблеме. В качестве безработных в России зарегистрировано 1 млн 917 тыс. человек, - доложил министр. Назвал он и другую цифру: по методологии Международной организации труда общая численность безработных на конец апреля составляла 4,3 млн человек, или 5,8% трудоспособного населения. Это – максимальный показатель за четыре года. По словам Владимира Путина, ничего неожиданного в этом нет, однако глава государства потребовал уделять проблемам безработицы максимальное внимание на всех уровнях власти.

Всплеск уровня безработицы в России прогнозировали, в том числе в правительстве, еще когда ограничительные меры по борьбе с коронавирусом только вступили в силу. В качестве меры поддержки лишившихся работы в этот период было принято решение о выплатах безработным в максимальном размере - 12 130 рублей. Теперь премьер-министр предложил увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе и не в связи с коронавирусом. Целесообразно, чтобы индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, получали такое же пособие, как и граждане, потерявшие работу в этот сложный период, - сказал Михаил Мишустин.

Согласился с этим и глава государства. Пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить, - заявил Владимир Путин, одобрив соответствующую инициативу правительства: с 1 мая 2020 года увеличить минимальное пособие на период до 1 августа втрое – до 4,5 тысяч рублей в месяц.

Прогнозы дальнейшего развития событий разнятся. Наиболее мрачные из них уже приводили в Торгово-промышленной палате, когда заявляли о возможности закрытия трех миллионов предприятий, что оставит без работы 8,6 миллионов человек. А член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский прогнозировал банкротство и закрытие пяти миллионов предприятий. В Минтруде сегодня не оспаривают перспективы дальнейшего роста числа безработных в стране: по оценке ведомства, пик по количеству безработных в России придется на третий квартал 2020 года. Стабилизация ситуации возможна только в четвертом квартале, а снижение показателей безработицы – лишь в следующем году, - признал глава Минтруда.

