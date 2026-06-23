Выпады Зеленского и бензин: О чем договорятся Путин и Лукашенко на встрече
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии не стоит воспринимать всерьез, конфликт между Минском и Киевом может начаться лишь в том случае, если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, сказал НСН Богдан Беспалько.
В ходе встречи белорусский лидер Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин будут, по всей видимости, обсуждать вопросы безопасности, экономику и рост экспорта бензина из Белоруссии на фоне дефицита топлива в России. Об этом НСН заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж, сообщает БЕЛТА. Безпалько предположил, что обсудят в ходе встречи главы двух стран.
«Видимо, будут обсуждаться вопросы безопасности, выпады со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, возможные угрозы со стороны стран НАТО, размещение воинских контингентов в странах Балтии и так далее. Сейчас это одни из основных информационных поводов. Конечно, главное — это экономические вопросы. Также стороны затронут увеличение экспорта бензина из Белоруссии», — сказал Безпалько.
Собеседник НСН добавил, что не верит в то, что угрозы со стороны Зеленского реальны.
«Я не верю в реальность угроз со стороны Зеленского. Это просто популизм на фоне ударов по России. Зеленский угрожает Белоруссии, прекрасно зная, что ему за это ничего не будет. Если бы европейские лидеры его поддержали, он, может быть, и начал бы боевые действия против Белоруссии, но очевидно, что ни Польша, ни Германия, ни другие страны не стремятся ввязываться в военный конфликт напрямую. Все прекрасно знают, что это просто пустые слова: и Зеленский, и Лукашенко, и Путин. Но как-то на это отреагировать нужно», — подчеркнул эксперт.
В заключение Безпалько предсказал рост поставок бензина из Белоруссии.
«Белорусский нефтеперерабатывающий завод в Мозыре — достаточно мощное предприятие, оно работает на российском сырье. Чтобы компенсировать временный дефицит бензина в России, очевидно, будут наращиваться поставки бензина из Белоруссии, возможно, еще и из Казахстана. Для Лукашенко это лишний заработок. Если Зеленский атакует Мозырь, может если не начаться конфликт, то участие Белоруссии в конфликте резко усилится. Очевидно, Зеленскому не хочется провоцировать такую ситуацию», — подытожил он.
Ранее политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант заявил, что никакой эмоциональной реакции со стороны Белоруссии на угрозы Зеленского не будет, но в стране готовятся отражать возможные удары и дать ответ.
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