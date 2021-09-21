Без вознаграждений и иностранных счетов. Депутатам Госдумы напомнили об ограничениях

Депутат обладает неприкосновенностью — он не может быть подвергнут обыску или допросу (за исключением случаев задержания на месте преступления) или привлечен к уголовной или административной ответственности. Решение о снятии неприкосновенности принимается на заседании ГД по представлению Генеральной прокуратуры.

Есть у депутатов и ограничения.

Депутатом не может быть гражданин, имеющий паспорт, либо вид на жительство или иной документ, дающий право на проживание в другой стране, непогашенную судимость или признанный недееспособным. Также он не может быть одновременно депутатом ГД и любого иного законодательного (представительного) органа власти и не может параллельно находиться на государственной или муниципальной службе.

Депутату запрещено открывать и иметь счета или вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России. За нарушение этого требования, как и за непредоставление данных о своем имуществе и имуществе близких родственников депутату может грозить лишение полномочий.

Строгие ограничения установлены законом для парламентариев для ведения бизнеса: депутат не имеет права «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». При этом такая деятельность не может финансироваться из-за рубежа.

Наконец, депутаты не имеют права получать вознаграждения от физических и юридических лиц, кроме предусмотренных законодательством.

