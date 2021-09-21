Без вознаграждений и иностранных счетов. Депутатам Госдумы напомнили об ограничениях

В России подвели итоги голосования на выборах депутатов Госдумы. По данным Центральной избирательной комиссии России, по итогам обработки 100% протоколов в Госдуму VIII созыва проходят пять партий. Еще три непарламентских партии будут представлены в ней одномандатниками.

На сайте Государственной Думы РФ вышла памятка, в которой собран перечень полномочий и ограничений депутатов. В ней указывается, что деятельность депутата включает в себя участие в пленарных заседаниях, работе комитетов и комиссий, а также в парламентских слушаниях. Депутат может вносить законопроекты и поправки, обращаться с вопросами к членам правительства.

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Депутат обладает неприкосновенностью — он не может быть подвергнут обыску или допросу (за исключением случаев задержания на месте преступления) или привлечен к уголовной или административной ответственности. Решение о снятии неприкосновенности принимается на заседании ГД по представлению Генеральной прокуратуры.

Есть у депутатов и ограничения.

Депутатом не может быть гражданин, имеющий паспорт, либо вид на жительство или иной документ, дающий право на проживание в другой стране, непогашенную судимость или признанный недееспособным. Также он не может быть одновременно депутатом ГД и любого иного законодательного (представительного) органа власти и не может параллельно находиться на государственной или муниципальной службе.

Депутату запрещено открывать и иметь счета или вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России. За нарушение этого требования, как и за непредоставление данных о своем имуществе и имуществе близких родственников депутату может грозить лишение полномочий.

Строгие ограничения установлены законом для парламентариев для ведения бизнеса: депутат не имеет права «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». При этом такая деятельность не может финансироваться из-за рубежа.

Наконец, депутаты не имеют права получать вознаграждения от физических и юридических лиц, кроме предусмотренных законодательством.

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ФОТО: РИА Новость
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