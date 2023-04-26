«Без войны и кровопролития»: Взорвут ли Балканы планы Республики Сербской о независимости
Заявления Милорада Додика связаны с турбулентностью в международных отношениях, при этом Белград все больше поддерживает Баня-Луку, сказала в эфире НСН Полина Соколова.
Республика Сербская не готова к вооруженному конфликту ради отделения от Боснии и Герцеговины, заявила в интервью НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик ранее заявил, что в Республике Сербской «серьезно раздумывают» о самостоятельности и отделении, если не решится вопрос имущества и другие вопросы, гарантированные Дейтонским соглашением.
«Я думаю, что кровопролития не допустят международные силы, там сейчас миротворческая миссия под патронажем ЕС, да и сами сербы, конечно, не готовы к войне. При этом попытка выйти из состава Боснии и Герцеговины правовым путем возможна, она связана и с развитием ситуации вокруг Косова. О референдуме о независимости, о том, что Республика Сербская может выйти из состава единой Боснии говорится много лет, но из-за турбулентности в международных отношениях сейчас эта риторика доведена до максимума. Лидер боснийских сербов заявляет об окончательном выходе, поскольку Дейтонские соглашения, по которым БиГ существует после окончания кровавого конфликта в 1995 году, не соблюдаются. Босния и Герцеговина отходила от них в сторону построения единого государства с целью вступить в Евросоюз. В нынешних условиях договариваться получается все меньше, поэтому в Республике Сербской такая взвинченная риторика», - сказала Соколова.
Она также объяснила, почему власти Республики Сербской не хотят выполнять законы Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений.
«Кризис Боснии и Герцеговины продолжается уже несколько лет. Его пиком стало то, что Республика Сербская не признает законы, которые в последние два года принимает Верховный представитель. Едина Босния состоит из двух энтитетов – Республики Сербской и Федерации хорватов и бошняков. Верховный представитель цементирует единство государства, но поскольку его роль не признается Россией и Китаем, правительство Республики Сербской считает себя вправе не соблюдать законы Высокого представителя», - указала эксперт.
По словам Соколовой, на фоне давления мирового сообщества на Сербию, Белград начинает все больше поддерживать Республику Сербскую.
«До последнего времени Сербия воздерживалась от поддержки Республики Сербской в ее притязаниях на независимость, еще менее распространенными были разговоры об их объединении. Однако сейчас мы все больше видим единение и общую риторику Белграда и Баня-Луки в том, что в условиях беспрецедентного давления на Сербию и сербов они будут вырабатывать какую-то общую политику. Это касается и вопроса Косово, и введения антироссийских санкций», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что НАТО провоцирует Республику Сербскую на независимость.
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