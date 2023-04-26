«Без войны и кровопролития»: Взорвут ли Балканы планы Республики Сербской о независимости

«Я думаю, что кровопролития не допустят международные силы, там сейчас миротворческая миссия под патронажем ЕС, да и сами сербы, конечно, не готовы к войне. При этом попытка выйти из состава Боснии и Герцеговины правовым путем возможна, она связана и с развитием ситуации вокруг Косова. О референдуме о независимости, о том, что Республика Сербская может выйти из состава единой Боснии говорится много лет, но из-за турбулентности в международных отношениях сейчас эта риторика доведена до максимума. Лидер боснийских сербов заявляет об окончательном выходе, поскольку Дейтонские соглашения, по которым БиГ существует после окончания кровавого конфликта в 1995 году, не соблюдаются. Босния и Герцеговина отходила от них в сторону построения единого государства с целью вступить в Евросоюз. В нынешних условиях договариваться получается все меньше, поэтому в Республике Сербской такая взвинченная риторика», - сказала Соколова.

Она также объяснила, почему власти Республики Сербской не хотят выполнять законы Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений.

«Кризис Боснии и Герцеговины продолжается уже несколько лет. Его пиком стало то, что Республика Сербская не признает законы, которые в последние два года принимает Верховный представитель. Едина Босния состоит из двух энтитетов – Республики Сербской и Федерации хорватов и бошняков. Верховный представитель цементирует единство государства, но поскольку его роль не признается Россией и Китаем, правительство Республики Сербской считает себя вправе не соблюдать законы Высокого представителя», - указала эксперт.

По словам Соколовой, на фоне давления мирового сообщества на Сербию, Белград начинает все больше поддерживать Республику Сербскую.