«Не важно, кто ест фуа-гра!» Павловский не верит, что Россия «выплюнет» элиту

Резкие заявления Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.

Накануне Путин заявил, что не осуждает тех, «у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод», но российский народ сможет отличить патриотов от предателей и «выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку».