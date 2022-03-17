«Не важно, кто ест фуа-гра!» Павловский не верит, что Россия «выплюнет» элиту
Другой «элиты» у России нет, ее «не привезут на вертолете», поэтому сейчас будут смотреть, кто полезен стране, а не кто как думает, сказал НСН политолог.
Резкие заявления Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.
Накануне Путин заявил, что не осуждает тех, «у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод», но российский народ сможет отличить патриотов от предателей и «выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку».
«Сейчас нам нужны не уголовные дела против бизнесменов и банкиров, а максимальная свобода. Экономику страны разрушают санкции, и на кого можно опереться в этой ситуации? Только на людей, которые умеют что-то делать. Плевать на то, что они думают и какую еду едят. Есть у них виллы или нет, - это вообще неинтересно. Нас должно сейчас интересовать только одно – может он что-то произвести или не может, может ли восполнить каким-то образом удары по России. Это касается каждого человека в стране без исключения. Это является проблемой, а не то, кто ест фуа-гра, а кто - нет», - сказал Павловский.
По его мнению, заявления Путина были сделаны «на эмоциях», и бизнесменам, которые действительно могут быть полезны для страны, ничего не грозит.
«Видимо, это было сказано в раздраженном состоянии, обычный эмоциональный срыв. Срыв понятный, потому что дело идет о нервной обстановке, и в этой ситуации трудно требовать от людей, чтобы они выражались дипломатически. Из этого точно нельзя сделать никаких социальных выводов, кого и почему имеет ввиду Путин. Плевать на то, какая элита. Другой элиты у нас сейчас нет и не будет, ее неоткуда взять, вам ее не привезут на вертолете. Россия находится в очень опасном состоянии, тот, кто этого не понимает, - идиот, и важно, кто из элиты может помочь. Нам интересны те, кто может что-то делать. Крупный бизнес, средний или мелкий, важны трудовые результаты. И совсем не важно, кто за или против Путина, пусть они хоть на голове пляшут», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, политолог Алексей Чадаев сказал НСН, что Россию может ждать омоложение элит.
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