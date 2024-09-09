Общественный штаб: Кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме

Голосование на выборах депутатов в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино в Москве завершилось штатно, в нем поучаствовали более 3,15 млн человек. Об этом заявил заместитель председателя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

По его словам, зафиксирован исключительный интерес к выборам депутатов в городе. Большинство – почти 2,7 млн – избирателей голосовали онлайн.

С помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках свой выбор сделали свыше 320 тысяч горожан. Еще 140 тысяч москвичей выбрали бумажные бюллетени, в том числе около 9,6 тысячи человек голосовали по ранее поданной заявке, 8,2 тысячи оформили заявление на участке.

«По предварительным результатам выборов в Московскую городскую думу, представители "Единой России" набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов (в 38 из 45)», – рассказал Реут.

