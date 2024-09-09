Общественный штаб: Кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме
Голосование на выборах депутатов в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино в Москве завершилось штатно, в нем поучаствовали более 3,15 млн человек. Об этом заявил заместитель председателя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
По его словам, зафиксирован исключительный интерес к выборам депутатов в городе. Большинство – почти 2,7 млн – избирателей голосовали онлайн.
С помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках свой выбор сделали свыше 320 тысяч горожан. Еще 140 тысяч москвичей выбрали бумажные бюллетени, в том числе около 9,6 тысячи человек голосовали по ранее поданной заявке, 8,2 тысячи оформили заявление на участке.
«По предварительным результатам выборов в Московскую городскую думу, представители "Единой России" набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов (в 38 из 45)», – рассказал Реут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru