Россия не понесет убытков от того, что будет поставлять газ и нефть Венгрии по прежним ценам. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и газа по прежним ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке. Юшков раскрыл, почему Россия в этой ситуации остается в плюсе и раскрыл, как происходит расчет цены на нефть и газ.

«Там же идет формула ценообразования, которая, как правило, привязана либо к цене на газ на бирже, либо к цене на нефть на бирже. Какая в Польше, в Венгрии, в Словакии, мы не знаем, но, я думаю, что там идет определенная скидка. То есть идет газовая привязка, я думаю, что к цене на европейских биржах. Соответственно, от нее идет какая-то определенная скидка. То есть это для них наиболее выгодный вариант покупать газ у России. А по нефти, соответственно, просто идет котировка мирового рынка и тоже вполне может быть скидка. Так что они будут держаться за наши объемы. Венгрия и Словакия получают наш трубопроводный газ по газопроводу «Турецкий поток». Здесь ни о каких дополнительных скидках речь не идет. Просто мы сохраним те поставки, которые есть. Для нас это не убыточно, это прибыльно. Тем более сейчас газ и нефть дорожают, и вслед за этим пойдут ценники и для Венгрии, и Словакии, просто они не так сильно вырастут, как возможные поставки к ним от других продавцов», - отметил он.