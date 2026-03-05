Не трубой, а морем: Почему России выгодно поставлять Венгрии нефть и газ по старым ценам
Прежние цены на энергоносители для Венгрии сохранят России этот рынок поставок, объяснил НСН Игорь Юшков.
Россия не понесет убытков от того, что будет поставлять газ и нефть Венгрии по прежним ценам. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Накануне в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и газа по прежним ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке. Юшков раскрыл, почему Россия в этой ситуации остается в плюсе и раскрыл, как происходит расчет цены на нефть и газ.
«Там же идет формула ценообразования, которая, как правило, привязана либо к цене на газ на бирже, либо к цене на нефть на бирже. Какая в Польше, в Венгрии, в Словакии, мы не знаем, но, я думаю, что там идет определенная скидка. То есть идет газовая привязка, я думаю, что к цене на европейских биржах. Соответственно, от нее идет какая-то определенная скидка. То есть это для них наиболее выгодный вариант покупать газ у России. А по нефти, соответственно, просто идет котировка мирового рынка и тоже вполне может быть скидка. Так что они будут держаться за наши объемы. Венгрия и Словакия получают наш трубопроводный газ по газопроводу «Турецкий поток». Здесь ни о каких дополнительных скидках речь не идет. Просто мы сохраним те поставки, которые есть. Для нас это не убыточно, это прибыльно. Тем более сейчас газ и нефть дорожают, и вслед за этим пойдут ценники и для Венгрии, и Словакии, просто они не так сильно вырастут, как возможные поставки к ним от других продавцов», - отметил он.
При этом Юшков раскрыл, что, вероятно, Сияйрто приезжал просить поставлять нефть по прежним ценам в случае, если Еврокомиссия одобрит поставки нефти по морю.
«Здесь, скорее, речь идет про СПГ, трубопроводных поставок, я думаю, это пока что не касается. Потом Украина же перекрыла поставки по нефтепроводу «Дружба». А Венгрия и Словакия просят Еврокомиссию выдать им исключение из-под санкций, разрешающее принять российскую нефть морем через Хорватию. Потому что морем запрещено ее принимать с 5 декабря 2022 года, но там прописано, что если возникает угроза энергетической безопасности какой-то из стран Евросоюза, то Еврокомиссия обязана выдать исключение. И вот как раз российская сторона и говорит, что если поставки будут идти через Хорватию, то цены останутся такие же, как были, когда мы вам поставляли по трубе. Вот, скорее, о чем и приехал договариваться Сийярто», - рассказал он.
Также Юшков предположил, по каким ценам российская нефть может поставляться Венгрии.
«Я думаю, что, условно говоря, если российская Urals продается, допустим, по 60, то Венгрии, может быть, на несколько долларов дешевле на каждый баррель. И этого достаточно для того, чтобы это было очень выгодно», - подытожил он.
Ранее Путин прокомментировал ситуацию с отказом Европы от газа РФ. По словам российского лидера, Москва сама может уйти с европейского рынка досрочно, переориентировавшись на более надежных партнеров. Соответствующий вопрос накануне Путин поручил проработать правительству, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
