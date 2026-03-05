СМИ: США обсуждают использование украинских дронов против Ирана

США ведут переговоры о закупке на Украине дронов-перехватчиков для использования в операции в отношении Ирана. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские перехватчики БПЛА взамен на ракеты для зенитных комплексов Patriot.

«Пентагон и по меньшей мере одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры о покупке дронов-перехватчиков украинского производства», - отмечает издание.

Аппараты будут использовать для отражения атак иранских беспилотников.

Между тем СМИ допустили, что иранские дроны Shahed могут стать «смертоносным оружием» Тегерана в конфликте с США и Израилем.

