Роскомнадзор: Downdetector может использоваться для вброса фейков
5 марта 202610:55
Отслеживающий работу интернет-ресурсов сервис Downdetector может использоваться для распространения фейков. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Ранее ведомство заявило RT об отсутствии сбоев и DDoS-атак и штатной работе своих ресурсов.
«Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru (Downdetector. - НСН)... может использоваться для вброса фейков», - подчеркнула федеральная служба.
Роскомнадзор отметил, что этот сервис не является достоверным источником информации.
