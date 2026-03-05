Роскомнадзор: Downdetector может использоваться для вброса фейков

Четырнадцать пассажирских поездов задержаны в Воронежской области Власти Ирана заявили о том, что Ормузский пролив находится под их контролем Роскомнадзор опроверг информацию о том, что его ресурсы не работают Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам Стоимость букета цветов в преддверии 8 марта превысила 4 тыс рублей