В России подсчитали среднюю стоимость букетов к 8 марта

Медианная стоимость букета цветов в преддверии 8 марта достигла 4105 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

Специалисты проанализировали продажи 1-4 марта прошлого и текущего годов.

«Букет цветов – "медианный чек" 4105 рублей, на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 7%», - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в 2026 году цена на цветы почти не отличается от прошлогоднего уровня из-за высокой ценовой базы 2025-го, крепкого рубля и достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема растений из российских теплиц.

Ранее в Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 марта.

