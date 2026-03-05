В России подсчитали среднюю стоимость букетов к 8 марта
Медианная стоимость букета цветов в преддверии 8 марта достигла 4105 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».
Специалисты проанализировали продажи 1-4 марта прошлого и текущего годов.
«Букет цветов – "медианный чек" 4105 рублей, на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 7%», - отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, в 2026 году цена на цветы почти не отличается от прошлогоднего уровня из-за высокой ценовой базы 2025-го, крепкого рубля и достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема растений из российских теплиц.
Ранее в Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 марта.
