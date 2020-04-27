Борис Джонсон сравнил COVID-19 с невидимым грабителем

Британский премьер-министр Борис Джонсон нашёл для коронавиусной инфекции весьма оригинальное сравнение. Как отмечает Sky News, по его словам, COVID-19 — это своего рода невидимый грабитель, с которым мир стал вместе «бороться на полу».

Напомним, этот понедельник, 27 апреля, является для Джонсона первым рабочим днем после того, как премьер-министр переболел коронавирусом и вернулся к выполнению своих обязанностей, отмечает Газета.ру. Он уже успел сделать заявление о том, что пока нет повода ослаблять введенные из-за коронавируса в Британии ограничительные меры. Джонсон подчеркнул, что они необходимы для того, чтобы избежать второго пика заболеваемости.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 27 апреля, в Великобритании подтверждено более 154 тысяч случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 20 732 человека.