Борис Джонсон сравнил COVID-19 с невидимым грабителем
Британский премьер-министр Борис Джонсон нашёл для коронавиусной инфекции весьма оригинальное сравнение. Как отмечает Sky News, по его словам, COVID-19 — это своего рода невидимый грабитель, с которым мир стал вместе «бороться на полу».
Напомним, этот понедельник, 27 апреля, является для Джонсона первым рабочим днем после того, как премьер-министр переболел коронавирусом и вернулся к выполнению своих обязанностей, отмечает Газета.ру. Он уже успел сделать заявление о том, что пока нет повода ослаблять введенные из-за коронавируса в Британии ограничительные меры. Джонсон подчеркнул, что они необходимы для того, чтобы избежать второго пика заболеваемости.
По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 27 апреля, в Великобритании подтверждено более 154 тысяч случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 20 732 человека.
Ранее НСН писала, что тест премьер-министра Великобритании на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии британского правительства. Таким образом он ответил на вопрос, был ли протестирован Борис Джонсон перед выпиской на COVID-19.
Напомним, Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен в связи с ухудшившимся на фоне коронавирусной инфекции состоянием здоровья, пишет РИА ФАН. После премьер-министр Великобритании выступил с обращением, в ходе которого поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству.
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